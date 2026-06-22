Tundra на Божидар "bzm" Богданов напусна Dota 2 заради растящите разходи и високите заплати

Съоснователят на Tundra Esports, където играеше доскоро българската звезда Божидар "bzm" Богданов - Максим Демин, обясни, че финансовият натиск е принудил организацията да се раздели с Dota 2 дивизията си.

Според него навлизането на повече инвеститори, спонсори и организации е довело до сериозно увеличение както на заплатите на играчите, така и на трансферните суми. По думите му това е направило все по-трудно за клубовете да останат едновременно конкурентоспособни и финансово устойчиви в професионалната сцена.

По-рано този месец Tundra официално продаде своя Dota 2 състав и част от персонала си на 1win, с което сложи край на участието си в дисциплината.

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