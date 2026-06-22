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Петима си тръгват от Дубай

  • 22 юни 2026 | 15:33
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Петима си тръгват от Дубай

Дубай обяви официално раздялата си с петима играчи след края на сезон 2025/26. Отбоът няма да разчита повече на Нейт Мейсън, Бруно Кабокло, Таран Армстронг, Буги Елис и Мат Райън.

Според изявлението на клуба, петимата баскетболисти няма да се завърнат за предстоящата кампания. Един от най-интересните случаи е този на Буги Елис. Той се присъедини към Галатасарай под наем през март и въпреки че имаше договор с Дубай до сезон 2026/27, гардът няма да се завърне в тима.

През изминалия сезон 25-годишният Елис записа участие в пет мача от Евролигата, в които постигна средни показатели от 11.5 точки, 2.8 борби, 1.8 асистенции и коефициент на полезно действие 8.0.

Бразилският център Бруно Кабокло пристигна в Дубай в средата на сезона през януари. Той взе участие в 11 срещи от Евролигата, като записа средно по 6.3 точки, 3.1 борби и коефициент на полезно действие 7.0.

Нейт Мейсън беше историческото първо попълнение на Дубай през 2024 г. Въпреки това, той не успя да запише нито един мач в Евролигата през сезона.

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Снимки: Imago

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