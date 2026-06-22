Кубица: Най-много съжалявам, че не можах да стана пилот на Ферари във Формула 1

Роберт Кубица разкри в интервю пред Autosport по време на „24-те часа на Льо Ман“, когато той отговаряше на въпроси от страна на фенове, че нещото, за което съжалявам най-много своята кариера, е това, че така и не успя да стане пилот на Ферари във Формула 1.

Полякът пострада много сериозно по време на рали „Ронде ди Андора“ през февруари 2011 година, когато той все още беше пилот на Рено във Формула 1. Тогава Кубица получи сериозно перманенти увреждания на дясната ръка и десния крак, като дори имаше опасност той да загуби ръката си.

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За щастие лекарите успяха да я спасят, но кариерата на полякът пое по доста по-различен път. Полякът имаше нужда от доста време, за да се завърне зад волана, като първоначално той се впусна в ралитата преди отново да се завърне в пистовите надпревари. През 2019 година Кубица успя да се пребори за титулярно място във Формула 1 с отбора на Уилямс, което беше огромен успех предвид неговото състояние и физическите изисквания във Формула 1.

През последните години полският пилот се състезава в надпреварите за издръжливост, където кара частният прототип на Ферари за отбора на AF Corse. През 2025 година Кубица и неговите партньори Ифей Йе и Фил Хансън успяха да се преборят за победата в „24 часа на Льо Ман“.

По този начин Кубица донякъде получи изкупление за пропуснатия шанс да бъде титулярен пилот на Ферари във Формула 1. Преди години самият той разкри, че навремето е имал подписан предварителен договор със Скудерията за сезон 2012, но след неговия инцидент нещата се развиха по коренно различен начин.

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„Трябва да уточня нещо, сега не съм пилот на Ферари, карам колата на Ферари, но съм пилот на AF Corse. Има малка разлика, разбира се, не мога да сравняват настоящето с времето, когато бях на път да стана титуляр на Ферари във Формула 1.



„Не искам да отнемам нищо от Hypercar категорията, но, когато си установен пилот във Формула 1, ти имаш две цели – едната е да си световен шампион или поне да се бориш за титлата, а другата е да си пилот на Ферари. Аз не постигнах нито едно от двете. Бях на път да стана пилот на Ферари, за съжаление, заради инцидента, не се случи.



„Със сигурност не можем да сравняваме двете, но трябва да кажа, че една от причините да приема да карам за AF Corse, че едно от нещата, които продължаваха да ме мъчат след моя инцидент, беше фактът, че така и не успях да седна зад волана на болид на Ферари. Това е нещото, за което съжалявам най-много.



„Разбира се, има и технически причини, но една от причините да се съглася да поема в тази посока с AF Corse беше, че в бъдеще, може би щях да съжалявам, че съм имал шанса да карам за Ферари в Hypercar и съм отказал. Така че това беше едно от по-емоционалните решения, не толкова техническо. Може би никога повече няма да мисля така, но сега имаше нещо, което ме мъчеше толкова дълго, решението ми беше такова“, каза Кубица.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago