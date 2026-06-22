Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Министър Енчо Керязов награди сребърната медалистка от Европейското по карате Теодора Цанева

Министър Енчо Керязов награди сребърната медалистка от Европейското по карате Теодора Цанева

  • 22 юни 2026 | 14:23
  • 544
  • 1

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отличи с почетен плакет състезателката по карате Теодора Цанева. Българската националка завоюва сребърен медал в категория до 50 кг кумите на Европейското първенство във Франкфурт, Германия.

Министър Керязов поздрави Теодора Цанева за нейното силно представяне, висок професионализъм и приноса ѝ за утвърждаването на авторитета на българското карате на международната сцена.

"Този успех е резултат от упорит труд, постоянство и безспорен талант. Постижението ти носи гордост за българския спорт и е пример за младите хора, които мечтаят за успехи в спорта", каза министър Керязов.

Теодора Цанева благодари за признанието и заяви, че отличието е ценна оценка за положения труд и допълнителна мотивация за бъдещи успехи на международната сцена.

Министър Керязов пожела на Теодора Цанева да продължава да постига високи резултати и да бъде удовлетворена от това, което прави, защото зад всеки един медал стоят изключително много тренировки, усилия и труд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Виктор Скерлев с бронз на Големия шлем в Монголия

Виктор Скерлев с бронз на Големия шлем в Монголия

  • 21 юни 2026 | 12:55
  • 716
  • 1
Роселин Бачевски спечели златен медал от Европейската златна купа по бокс в Чехия

Роселин Бачевски спечели златен медал от Европейската златна купа по бокс в Чехия

  • 21 юни 2026 | 12:49
  • 432
  • 0
Рами Киуан спечели сребро на Световната купа в Гуейян

Рами Киуан спечели сребро на Световната купа в Гуейян

  • 21 юни 2026 | 12:29
  • 726
  • 1
Джесика Пегула отстрани Арина Сабаленка на полуфиналите в Берлин

Джесика Пегула отстрани Арина Сабаленка на полуфиналите в Берлин

  • 20 юни 2026 | 19:16
  • 2805
  • 0
Виктор Скерлев спечели бронз бронз в Монголия

Виктор Скерлев спечели бронз бронз в Монголия

  • 20 юни 2026 | 19:14
  • 1087
  • 0
БККМТ вече има нов председател

БККМТ вече има нов председател

  • 20 юни 2026 | 17:38
  • 1720
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

Над 14 500 карти и над 145 000 евро в касата на ЦСКА - "червените": Съвсем скоро мечтата става реалност

  • 22 юни 2026 | 14:49
  • 7040
  • 42
Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

Левски няма да пусне непродадените 254 карти за сектор "А" в продажба, ще разгледа всеки един случай индивидуално

  • 22 юни 2026 | 11:08
  • 16269
  • 54
Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

Иван Иванов дебютира със загуба на "Уимбълдън"

  • 22 юни 2026 | 14:04
  • 11465
  • 15
Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

Удар за Германия: Световното приключи за титуляр в селекцията на Нагелсман

  • 22 юни 2026 | 14:48
  • 6060
  • 3
Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

Франция ще опита да си осигури място на елиминациите още тази нощ, Мбапе потрива ръце за нови голове

  • 22 юни 2026 | 13:04
  • 1333
  • 4
Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му

  • 22 юни 2026 | 09:21
  • 15761
  • 17