Оплюха сериозно терена на стадиона, на който трябва да се играе финала на Световното

Тревната настилка на стадиона, на който ще се играе финалната среща на Световното първенствол, вече предизвиква дебати само след няколко мача, провели се там, и отваря въпроса дали съоръжението „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд е най-подходящото, пише агенция DPA. Мач номер 104 на Мондиал 2026 ще се състои на 19-и юли и след него ще стане ясен 23-ият световен шампион. Но „усещането у играчите е по-скоро като изкуствена трева“, заяви френският полузащитник Адриен Рабио, докато няколко други играчи и треньори отбелязаха, че настилката е прекалено твърда.

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От Световната федерация (ФИФА) заявиха, че „терените на всички 16 стадиона, които ще се използват за Световното първентство, са в отлично състояние, както по отношение на качеството на играта, така и по отношение на безопасността на самите футболисти“. Проучвания и тестове са провеждани в продължение на повече от пет години в сътрудничество с водещи експерти по тревни настилки и оператори на стадиони, така че нямало основания за притеснения. Но една от големите звезди на Мондиала - бразилският нападател Винисиус Жуниор вече изрази опасения след първия от общо осем мача от Световното първенство в Ийст Ръдърфорд.

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„Беше трудно да се играе на това игрище“, каза нападателят на Реал (Мадрид) след равенството 1:1 срещу Мароко на 13 юни. „Жегата изсушаваше тревата бързо, което забавяше играта“, добави той. Ако обаче завали дъжд, играта може да стане много бърза, предположи селекционерът на Норвегия Стале Солбакен преди мача в понеделник срещу Сенегал. Той обясни, че теренът е различен от останалите и е много твърд.

Селекционерът на Франция Дидие Дешан, от своя страна, отбеляза, че топката отскача по уникален начин на този терен. При победата с 3:1 над Сенегал се оказа, че теренът е неравен на няколко места и това е било видимо от средно разстояние. Във ФИФА пак не са съгласни и смятат, че хората не виждат правилно това, което виждат: „Визуалните разлики по някои игрални повърхности, независимо дали се наблюдават по телевизията или на живо, не отразяват непременно качеството, състоянието или колко е подходящ терена за игра“.

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Снимки: Gettyimages