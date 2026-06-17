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Франция пусна най-скъпия стартов състав на Мондиал

  • 17 юни 2026 | 22:13
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Франция пусна най-скъпия стартов състав на Мондиал

Стартовият състав на Франция за мача от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Сенегал се превърна в най-скъпия в историята на световните футболни финали, обяви Transfermarkt.

Порталът оценява стойността на френския титуляр на 908 милиона евро, като “петлите” подобриха собствения си рекорд от Мондиал 2018 в Руската Федерация, когато отново в мач, игран на 16-и юни излязоха с футболисти на стойност 710 млн евро.

Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026
Исторически попадения на Мбапе дадоха летящ старт на Франция срещу Сенегал на Мондиал 2026

Ден по-късно на 17 юни 2018 г. Бразилия излезе с тогава втория и към момента вече втория най-скъпоплатен стартов състав за двубой на Световно първенство при срещата с Швейцария. Тогава “Селесао” имаше отбор, който бе оценен на стойност от 650 млн евро.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате в реално време на bnt.sportal.bg.

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