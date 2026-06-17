Франция пусна най-скъпия стартов състав на Мондиал

Стартовият състав на Франция за мача от груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Сенегал се превърна в най-скъпия в историята на световните футболни финали, обяви Transfermarkt.

France's starting eleven against Senegal was the most valuable in World Cup history 🇫🇷💶 pic.twitter.com/1gta1AMhDM — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) June 17, 2026

Порталът оценява стойността на френския титуляр на 908 милиона евро, като “петлите” подобриха собствения си рекорд от Мондиал 2018 в Руската Федерация, когато отново в мач, игран на 16-и юни излязоха с футболисти на стойност 710 млн евро.

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Ден по-късно на 17 юни 2018 г. Бразилия излезе с тогава втория и към момента вече втория най-скъпоплатен стартов състав за двубой на Световно първенство при срещата с Швейцария. Тогава “Селесао” имаше отбор, който бе оценен на стойност от 650 млн евро.

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