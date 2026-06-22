Макаби в напреднали преговори с бивш център на Панатинайкос

Въпреки че Макаби Тел Авив все още играе във финалите на израелското първенство срещу Апоел Тел Авив, клубът активно работи и по селекцията си за следващия сезон.

Според информация на Sport 5, израелският гранд е в напреднали преговори с Ришон Холмс, който може да започне втория си сезон в Евролигата именно там.

Холмс се присъедини към Панатинайкос като звездно попълнение миналото лято, но престоят му приключи преждевременно поради конфликти със старши треньора Ергин Атаман.

В дебютния си сезон в Евролигата Холмс изигра 19 мача, в които записа средни показатели от 7.9 точки и 4.3 борби за близо 19 минути на паркета.

Последният му официален мач беше през март, точно преди да прекрати договора си с гръцкия гранд.

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Снимки: Imago