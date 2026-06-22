Корекции в програмата на Марица (Милево)

Промени в програмата за подготовката на Марица (Милево) за новия сезон на Югоизточната Трета лига. Те касаят приятелките срещи. Пренасрочен е спаринга с едноименния тим на Димитровград. Договорен е и мач с Берое (Стара Загора). Тренировъчният процес стартира на 24 юни и ще протича на местната база.

Програмата за контролите:

11 юли: Марица (Милево) – ФК Димитровград (Димитровград)

15 юли: Марица (Милево) – Берое (Стара Загора)

22 юли: Марица (Милево) – Ботев II (Пловдив)

25 юли: Марица (Милево) – Левски (Карлово)

31 юли: Марица (Милево) – Локомотив II (Пловдив)

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