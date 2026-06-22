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Реал Мадрид остана без една от звездите си през миналия сезон

  • 22 юни 2026 | 12:12
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Реал Мадрид остана без една от звездите си през миналия сезон

Реал Мадрид се разделя с Трей Лайлс, който става свободен агент след изключителен сезон 2025/26 в Евролигата и ще търси завръщане в НБА.

Канадецът официално потвърди, че напуска Реал Мадрид след впечатляващия си дебютен сезон в Евролигата.

Във видео, публикувано в Инстаграм в неделя сутринта, 30-годишното крило сподели клип, на който напуска испанската столица със самолет.

"Мадрид беше страхотен, но е време за това", отбеляза той, добавяйки: "Все пак беше страхотно преживяване тук".

Лайлс подписа едногодишен договор миналото лято и напуска гранда, след като значително повиши пазарната си стойност. Той завърши силната си индивидуална кампания със средно по 13,5 точки и 4,5 борби на мач в най-престижния европейски клубен турнир, като връх в представянето му бяха 24-те точки срещу Олимпиакос във финалния мач на Final Four на Евролигата 2026 в Атина.

"Лос Бланкос" имаха интерес да задържат универсалния играч, но се сблъскаха с непреодолими финансови пречки поради тежката данъчна система в Испания. За да изравнят доходоносните нетни оферти от други клубове, от Реал Мадрид трябваше да похарчат над пет милиона евро бруто – ход, който напълно би нарушил съществуващата им вътрешна структура на заплатите.

Роденият в Саскатун баскетболист наскоро смени своята агенция, тъй като основният му приоритет е завръщане в НБА, където преди това изгради солидна десетгодишна кариера, обхващаща 662 мача. Лайлс беше представляван от Рич Пол и Klutch Sports, но вече е клиент на Octagon.

Избраният под номер 12 в драфта на НБА през 2015 г. възпитаник на Кентъки сега оценява възможностите си от двете страни на Атлантическия океан. Въпреки че няколко европейски гранда агресивно се борят за подписа му, Лайлс остава изцяло фокусиран върху възобновяването на кариерата си в Северна Америка.

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Снимки: Imago

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