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  3. Играчите на Арсенал "обработват" Морган Роджърс по време на Световното

Играчите на Арсенал "обработват" Морган Роджърс по време на Световното

  • 22 юни 2026 | 11:46
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Арсенал опитва да се доближи до Морган Роджърс, който е една от основните трансферни цели на Микел Артета за това лято, по всички възможни начини. Според "Дейли Мейл" звездите на "топчиите", които са част от националния отбор на Англия, правят всичко възможно да убедят халфа на Астън Вила, че трансфер на "Емиратс" ще бъде най-доброто решение за неговото бъдеще. Деклан Райс се е заел най-сериозно с мисията да прекарва повече време с Роджърс, опитвайки се да бъде възможно най-убедителен.

22-годишният Роджърс направи страхотен сезон с Астън Вила, като отбеляза 14 гола и направи 12 асистенции във всички турнири. Бирминамци настояват, че английският национал не се продава. На "Емиратс" обаче вярват, че могат да привлекат Роджърс, като планът е да започнат наддаването от 85 милиона паунда.

Хулиан Алварес, Алекс Скот и Христос Цолис са останалите играчи, които са в трансферния списък на Микел Артета, добавя изданието.

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