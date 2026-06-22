Анадолу Ефес се раздели с Венсан Поарие

Венсан Поарие е поредният баскетболист, който напуска Анадолу Ефес, докато клубът продължава с промените в състава си. След сезон, белязан от контузии, в който бившият център на Реал Мадрид записа средно по 8 точки и 4.6 борби, той вече е свободен агент. Поарие се присъединява към няколко други ключови играчи, които си тръгнаха от турския гранд.

Анадолу Ефес продължава с мащабната си реконструкция на състава след разочароващия сезон в Евролигата.

След напускането на Ник Вайлер-Баб, Сейбън Лий, Роландс Шмитс и Коул Суайдър, Венсан Поарие също ще си тръгне от Турция.

Френският център имаше проблеми с контузии, откакто пристигна от Реал Мадрид през 2024 г., като изигра само 14 мача в Евролигата през този сезон.

През изминалата кампания Поарие записа средни показатели от 8 точки, 4.6 борби и 11.0 коефициент на полезно действие за 18 минути на мач.

За сравнение, през миналия сезон той взе участие в 39 двубоя от Евролигата, като постигна средно по 9.5 точки и 5 борби за 21 минути игрово време.

Поарие, който ще навърши 33 години през октомври, в момента се възстановява от тежка контузия на ахилесовото сухожилие, заради която се очаква да бъде извън терените около 8-9 месеца.

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Снимки: Imago