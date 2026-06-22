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  3. NiKo сбъдна голямата си мечта: "Искам да оставя името си в историята"

NiKo сбъдна голямата си мечта: "Искам да оставя името си в историята"

  • 22 юни 2026 | 11:07
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NiKo сбъдна голямата си мечта: "Искам да оставя името си в историята"

След 17 участия на Мейджър турнири Никола "NiKo" Ковач най-после вдигна най-ценния трофей в Counter-Strike. Звездата на Falcons призна, че предишните загубени финали са го направили по-силен и са му помогнали да стигне до този момент.

"Искам да оставя името си в историята на играта и да създам наследство. Това нямаше как да стане без Мейджър титла", заяви NiKo пред HLTV след успеха над FURIA.

Босненецът разкри, че през целия турнир е усещал увереност и пълно доверие между него и съотборниците му. Вместо да мисли за възможен провал, той се е концентрирал върху победата и помощта към отбора.

NiKo определи трофея като огромен етап в кариерата си след повече от десетилетие на най-високо ниво, но подчерта, че не смята историята си за завършена. Според него първата Мейджър титла е само началото на още по-големи успехи.

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