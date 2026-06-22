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Еван Фурние получи огромна чест в родния си град

  • 22 юни 2026 | 10:58
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Еван Фурние получи огромна чест в родния си град

Местната спортна зала в Сен Шарл ще носи името на 33-годишния баскетболист на Олимпиакос Еван Фурние в знак на признателност за неговите успехи и връзката му с града.

Само няколко дни след като приключи историческия си сезон в Гърция с гръцкия гранд, опитният гард се завърна у дома, където беше посрещнат като герой.

В събота неговият клуб от детските години Сен Шарл организира празнично събитие, което завърши с изненадваща почит от страна на общината.

Първоначално организаторите планираха да открият банер "Зала на славата на Сен Шарл" в спортната зала, за да изразят благодарност за дългогодишната роля на Фурние като официален посланик на клуба. Церемонията обаче придоби неочакван мащаб, когато на сцената излезе кметът. Пред ентусиазирана публика от над 400 души, включително бивши треньори и ключови фигури отпреди две десетилетия, общината обяви, че от следващия сезон зала Palais des Sports de Charenton-le-Pont официално ще бъде преименувана в чест на френския шампион в Евролигата.

33-годишният гард, който подписва първия си баскетболен лиценз именно на това място през 2000 г., сподели своята дълбока признателност в социалните мрежи. Спомняйки си за седемте години, прекарани в развитие в залата, преди да се присъедини към националната тренировъчна система в INSEP, Фурние разказа как е прекарвал безброй часове в тренировки и работа на таблото за резултати. Той изрази огромна благодарност към общината и своите първи поддръжници за жеста, който определи като изключително трогателен.

Това признание в родния град е кулминацията на феноменален сезон 2025/26 за ветерана. След забележителна 12-годишна кариера в НБА със 723 мача за Орландо Меджик, Бостън Селтикс, Денвър Нъгетс и Ню Йорк Никс, Фурние изведе своя отбор от Пирея до титлите в Евролигата и гръцката Баскет лига, като спечели наградите за "Най-полезен играч" и в двата финални турнира.

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Снимки: Imago

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