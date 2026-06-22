Дани "zonic" Сьоренсен с исторически шести Мейджър трофей в кариерата си

Дани "zonic" Сьоренсен продължава да затвърждава статута си на един от най-великите треньори в историята на Counter-Strike. След триумфа на Falcons на Мейджъра в Кьолн датчанинът спечели своя шести Мейджър трофей в кариерата.

С този успех zonic се превърна в първия човек, който печели Мейджър титла с три различни организации. Преди това той изведе Astralis до четири Мейджър трофея, а през 2023 година триумфира и с Team Vitality.

Сега легендарният наставник добави към колекцията си и титла с Falcons, затвърждавайки репутацията си на най-успешния треньор в историята на играта.

Снимка: HLTV

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