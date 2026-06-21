Falcons триумфира на Мейджъра в Кьолн, Никола "NiKo" Ковач най-после вдигна най-големия трофей в CS

Отборът на Falcons записа исторически успех, след като победи FURIA с 3:0 (13-8, 13-8, 13-8) във финала на Мейджъра в Кьолн и завоюва първата такава титла в историята на организацията.
Тимът доминира изцяло във финалната серия, спечелвайки Mirage, Anubis и Inferno с идентичен резултат 13:8. Най-силно се представиха Максим "kyousuke" Лукин и Никола "NiKo" Ковач, които поведоха отбора към трофея с по 55 и 52 елиминации.
Успехът е особено специален за NiKo, който след години на близки пропуски най-накрая спечели първата си Мейджър титла. След края на срещата босненецът не скри емоциите си и заяви, че никога не трябва да се отказваш от мечтите си, независимо колко труден е пътят.
По пътя към трофея Falcons елиминира последователно Natus Vincere, Vitality, Spirit и FURIA, затвърждавайки статута си на най-силния отбор на турнира в Кьолн.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google