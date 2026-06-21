Falcons триумфира на Мейджъра в Кьолн, Никола "NiKo" Ковач най-после вдигна най-големия трофей в CS

Отборът на Falcons записа исторически успех, след като победи FURIA с 3:0 (13-8, 13-8, 13-8) във финала на Мейджъра в Кьолн и завоюва първата такава титла в историята на организацията.

Тимът доминира изцяло във финалната серия, спечелвайки Mirage, Anubis и Inferno с идентичен резултат 13:8. Най-силно се представиха Максим "kyousuke" Лукин и Никола "NiKo" Ковач, които поведоха отбора към трофея с по 55 и 52 елиминации.

.@FalconsEsport do the unthinkable and sweep @FURIA 3-0 and are your #IEM Cologne Major 2026 CHAMPIONS! 🏆



13-8 Mirage

13-8 Anubis

13-8 Inferno pic.twitter.com/bxqahRfMmi — Intel® Extreme Masters (@IEM) June 21, 2026

Успехът е особено специален за NiKo, който след години на близки пропуски най-накрая спечели първата си Мейджър титла. След края на срещата босненецът не скри емоциите си и заяви, че никога не трябва да се отказваш от мечтите си, независимо колко труден е пътят.

По пътя към трофея Falcons елиминира последователно Natus Vincere, Vitality, Spirit и FURIA, затвърждавайки статута си на най-силния отбор на турнира в Кьолн.

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