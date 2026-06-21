Георги "Jorko" Митев и FOKUS останаха на крачка от Барселона

Българският талант Георги "Jorko" Митев и неговият отбор FOKUS отпаднаха от квалификациите за Stake Ranked Episode 3 след поражение с 1:2 карти (13:10, 7:13, 16:19) срещу полския Phantom.

no barcelona for us 💔 pic.twitter.com/XEG1VNL6JI — FOKUS CS (@fokusclancs) June 21, 2026

FOKUS започна силно и спечели Dust2, като Jorko се отличи с 18 убийства. На Ancient обаче поляците изравниха серията, а решителната карта Nuke предложи оспорвана битка, завършила след продължения в полза на Phantom.

Българският снайперист приключи двубоя с баланс 50-50 и рейтинг 0.93. Въпреки доброто начало, той и съотборниците му не успяха да си осигурят място на финалите в Барселона.

Снимка: FOKUS

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