Милен Радуканов: Уволниха ме от ЦСКА и веднага ми звъннаха от Левски

Бившият треньор на ЦСКА Милен Радуканов направи любопитно разкритие как е трябвало да стане треньор на Левски дни, след като е бил уволнен от ЦСКА. Наставникът гостува в подкаста "Код Спорт", където за първи път открехна вратата към някои от най-интересните случки в своята кариера на футболист и треньор.



Радуканов разказа как е бил поканен да стане треньор на "червените" в столичен ресторант и призна коя е причината да напусне стадион "Българска армия". А защо Милен Радуканов вече не е в треньорската професия, защо счита напускането си на Левски за грешка, как е бил заплашван от фенове на Ботев (Пловдив), какво обича да прави Венци Стефанов преди мачовете на Славия и още интересни истории – гледайте в епизода.

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