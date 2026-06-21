Само един футболист на ЦСКА е играл с червената фланелка в евротурнирите

Само един футболист от настоящия състав на ЦСКА има записани минути с екипа на клуба в европейските клубни турнири. И това е Сейни Санянг, който принципно е извън основния състав на треньора Христо Янев. Гамбиецът се завърна в отбора през лятото, след като през миналия сезон бе под наем в Ботев (Враца).

Първият съперник на ЦСКА в Европа го закъса, може да остане без треньор

Левият бранител игра за ЦСКА при предишното евроучастие. То бе в Лигата на конференциите през 2023-а. В него „червените“ отпаднаха безславно от Сепси след две загуби с 0:2 на „Армията“ и 0:4 в Сфънтул Георге. В първия мач у дома гамбиецът влезе като резерва.

От сегашния състав и Димитър Евтимов бе в групата за онези двубои, но не влезе в игра. Все още има шанс Матиас Фаетон да остане при „червените“. Ако това се случи, той може да е вторият, който има евромачове с ЦСКА.

Ако погледнем и срещите в турнирите с други отбори, най-опитен за столичани е Йоанис Питас. Кипърецът има 30 мача и 4 гола в Европа с екипа на Аполон (Лимасол).

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