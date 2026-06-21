Рокади в чешката организация UNiTY

Чешката организация UNiTY официално се раздели с Адам "NEOFRAG" Зоухар по взаимно съгласие. Новината беше съобщена чрез публикация в социалните мрежи.

Това е втората промяна в състава на отбора за последните седмици, след като по-рано през месеца Руслан "woozzzi" Алиев беше преместен на резервната скамейка.

След напускането на NEOFRAG в активния състав на UNiTY остават Симон "KWERTZZ" Хорак, Ахмет "2high" Бефтяри и Якуб "M1key" Крауско.

Организацията все още не е обявила кой ще заеме освободеното място в отбора.

Снимка: HLTV

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