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Валенсия унищожи Барса в мач №2 и се върна във финалната серия в Лига Ендеса

  • 21 юни 2026 | 14:33
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Валенсия унищожи Барса в мач №2 и се върна във финалната серия в Лига Ендеса

След болезнена загуба няма нищо по-добро от категорична победа, която да напомни на всички на какво си способен.

Валенсия изравни финалната серия в Лига Ендеса на 1-1 с брилянтно представяне срещу Барса, а резултатът 102:75 говори сам за себе си. За пореден път Жан Монтеро (19 точки) беше най-изявеният играч за отбора на Педро Мартинес, следван плътно от Бракстън Кий (15 точки). За гостите единствено Лапровитола (14), Брисуела (10) и Пара (16) достигнаха двуцифрен точков актив, което е още едно доказателство за трагичното представяне в атака на тима на Чави Паскуал.

След впечатляващото офанзивно шоу в четвъртък, вторият мач от финала също започна с висока успеваемост... но само от страна на единия отбор. На Барса бяха нужни пет минути и половина, за да отбележи първите си точки, които дойдоха след прекъсване, поискано от Чави Паскуал. Треньорът нямаше друг избор, освен да спре катастрофалната игра на своя тим в нападение. В защита нещата не стояха много по-добре и Валенсия Баскет се възползва, затваряйки първата четвърт с преднина от 26:11, което перфектно отразяваше случващото се в "Роиг Арена".

С течение на минутите обаче Барса значително подобри играта си. Влизането на Никола Лапровитола придаде различна динамика в атака и с аржентинеца на паркета гостите изиграха най-силния си период. Малко по малко пасивът беше намален до 38:45 на полувремето.

След почивката отчайващата стрелба на Барселона от далечно разстояние (в един момент едва 2/17 от тройката) продължи да тежи на гостите, които видяха как мачът се накланя решително в полза на Валенсия (69:44), които постигнаха най-голямата си преднина в мача до този момент.

При вече решен изход от срещата, последната четвърт се превърна в наказателна операция на домакините.

Следващите две срещи от серията са на 22 и 24 юни в "Палау Блауграна" в Барселона.

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Снимки: Imago

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