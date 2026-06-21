Отборът на АБФ от свободни агенти загуби от Вихрен в първата си контрола

Отборът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ), съставен от свободни агенти, загуби от Вихрен (Сандански) с 1:4 в контролна среща.



Спарингът се игра на стадиона в Сандански и бе първи за играчите без договори. Те се готвят в лагерна обстановка под ръководството на треньора Румен Стоянов. Подобен отбор се организира за 19-а поредна година от АБФ, като целта на проекта е да се помогне на футболистите да си намерят клубове по време на предсезонната подготовка.



И петте гола в контролата паднаха през първото полувреме. Свободните агенти откриха резултата още в 11-ата минута. Христо Стоянов задържа една топка в предни позиции, пусна пас през линията на защитата към Александър Добчев, който засече с крак за 0:1.



Четвърт час по-късно домакините изравниха чрез новото си попълнение Калоян Кръстев. До края на първото полувреме за Вихрен се разписаха още Даниел Пехливанов (33), Венцислав Бенгюзов (38) и юношата на клуба Иван Лазаров (42).

Следващата контрола на отбора на свободните агенти ще бъде във вторник (23 юни) от 18:00 часа срещу Монтана на стадион "Огоста".

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