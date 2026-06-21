Роселин Бачевски спечели златен медал от Европейската златна купа по бокс в Чехия

Роселин Бачевски спечели златен медал от Европейската златна купа по бокс в Чехия. Българският национал в категория до 90 килограма се поздрави с категорична победа на финалите на международния турнир "Усти над Лабем", след като се наложи с 4:1 съдийски гласа над представителя на Индия Капил Похария.

Със сребърно отличие се поздрави Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма капитанът на националния отбор отстъпи на финала на представителя на Филипините Джей Барикуато с 0:5 гласа.

Така България приключи много успешно участието си в Европейската златна купа в Чехия. Националите заеха шесто място в отборното класиране с общо 4 медала. С бронзови отличия се окичиха Сами Халил (75 кг) и Семион Болдирев (85 кг).

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