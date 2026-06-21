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Драматичен финал в Бърно и дебютен успех за малайзиец в Moto3

  • 21 юни 2026 | 12:47
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Драматичен финал в Бърно и дебютен успех за малайзиец в Moto3

Хаким Даниш спечели своята първа победа в клас Moto3 на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Чехия, която завърши с драматична финална обиколка на пистата в Бърно.

Малайзиецът стартира 14-ти след наказание от 12 позиции и много бързо си проправи път до челната група. Във втората половина на дистанцията от 16 обиколки той беше част от групата от шестима пилоти, които си оспорваха първите шест места заедно с Максимо Килес, Брайън Уриарте, Давид Алманса, Алваро Карпе и Веда Пратама.

В началото на финалния тур Уриарте и Даниш изпревариха лидера Килес, който си върна втората позиция от малайзийския пилот още в третия завой. Впоследствие водачът в генералното класиране пробва атака и срещу Уриарте в деветия завой, но се стигна до контакт между двамата, който позволи на Даниш да ги изпревари и да поведе в състезанието половин обиколка преди неговия финал.

До края малайзиецът не допусна грешка и спечели с аванс от 0.466 секунди пред Уриарте, а тройката оформи Килес. Зад тях Алманса финишира на четвъртата позиция пред Пратама и Карпе, а в топ 10 попаднаха още Марко Морели, Джоел Келсо, Скот Огдън и Валентин Пероне. В зоната на точките в Гран При на Чехия в Moto3 влязоха още Матео Бертеле, Адриан Крусес, Марко Уриарте, Адриан Фернандес и Рюсей Яманака.

В генералното класиране Килес запазва първата си позиция с актив от 186 точки и аванс от цели 65 пред втория Карпе. Тройката с пасив от 94 пункта оформя Брайън Уриарте, а днешният победител Даниш заема седмото място с 66 точки на своята сметка.

Сезонът в Moto3 ще продължи още следващата седмица с надпреварата за Гран При на Нидерландия на „Ассен“.

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Снимки: Gettyimages

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