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Славният Малага се завърна в Ла Лига

  • 21 юни 2026 | 01:09
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Славният Малага се завърна в Ла Лига

Отборът на Малага е последният нов участник в Ла Лига за сезон 2026/2027. Тимът, който постигна истински фурор в Шампионската лига в началото на второто десетилетие на XXI век се завърна в испанския елит, след като във финалния бараж за изкачване надви като гост състава на Малага с 2:1. Първият мач преди седмица бе завършил при нулево равенство.

Двубоят не мина без драма и сблъсъкът на Иберийския полуостров стартира с половин час закъснение. Това бе така, защото домакинските привърженици на Алмерия атакуваха автобуса на гостите от Малага.

Иначе след нулево първо полувреме Чупе откри резултата в 65-ата минута, а в 72-рата Давид Ларубия покачи. Само четири минути по-късно в 76-ата минута Лео Баптищао намали изоставането на Алмерия, но домакините нямаха сили за повече.

В добавеното време пък страстите взеха връх и двата тима завършиха баража с по десет души, след като Талис бе изгонен директно, а Аарон Очоа получи втори жълт картон.

СНИМКА: malagacf.com

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