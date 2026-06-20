ЦСКА работи усилено по привличането на двама нови, очаква се развитие в следващите часове

ЦСКА очаква развитие в преговорите за двама набелязани футболисти в следващите часове. “Червените” работят усилено по привличането на десния бек Ерик Меса от Естудиантес и халфа Стефано Сенси от Анортозис.

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Медиите в Аржентина и Кипър виждат сериозни перспективи сделките да се осъществят, а двамата играчи със сигурност ще повишат класата в ЦСКА. Свободният агент Диниш Алмейда и Ивайло Чочев от Лудогорец остават в селекционните планове на “червените”, пише “Тема спорт”.

В същото време защитникът Лумбард Делова вече тренира с ЦСКА, след като пропусна първия етап от подготовката заради контузия. Неговото състояние все още не е оптимално, но се очаква скоро да се завърне в игра. Интерес към бранителя има от Динамо Киев.

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