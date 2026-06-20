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  3. Доминикана шокира лидера Япония и прати България на последното място във VNL

Доминикана шокира лидера Япония и прати България на последното място във VNL

  • 20 юни 2026 | 17:26
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Отборът на Доминиканската република шокира лидера Япония и го победи с 3:1 (17:25, 25:20, 28:26, 25:23) в мач от Група 5 на Лигата на нациите в Пасай Сити (Филипините).

Така Доминикана записа първи успех в тазгодишното издание на VNL и се изкачи на 16-ата позиция с актив от 4 точки (1 победа, 6 загуби).

Това автоматично изпрати България на последното 18-о място във временното класиране с 3 точки (1 победа, 6 загуби).

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Япония допусна първо поражение и с актив от 16 точки (6 победи, 1 загуба) вече е на трета позиция.

Флормари Хередиа реализира 17 точки (1 блок).

Хинери Мартинес добави още 14 точки (4 блока).

Исабел Пеня се отличи с 13 точки.

Юкико Уада заби 17 точки за Япония.

Йошино Сато добави 16 точки (1 блок).

Харуйо Шимамура записа 14 точки (2 блока).

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