България вече е №27 в световната ранглиста

Българските националки по волейбол продължават да затъват в световната ранглиста на FIVB. Воденият от Марчело Абонданца тим вече е 27-и в подреждането.

След загубата от Канада в третия ни двубой от втората седмица на Лигата на нациите с 1:3 гейма имаме 145.48 точки. От актива ни се отнемат 1.84 точки.

България взе само гейм на Канада в Лигата на нациите

От своя страна "кленовите листа" заемат десетата позиция - с 258.89 точки.

Любопитното е, че ни изпреварва още една държава, която не играе в Лигата на нациите - Румъния.

Лидер е тимът на Италия, като световните шампионки имат 479.30 точки, следвани от Бразилия - с 438.12 точки, и Турция - с 358.50 пункта. Япония се качва на четвъртата позиция с 356.26 точки, Полша е пета.

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