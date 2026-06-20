Рами Киуан се класира за финал на Световна купа в Китай

Рами Киуан отново показа огромната си класа. Световният вицешампион се класира за финала на турнира от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. В категория до 75 килограма националът ни преодоля съпротивата на поляка Матеуш Урбан след 4:1 съдийски гласа.

Рами изигра по перфектен начин първите два рунда. В тях българинът показа уменията си и доминира на ринга, осигурявайки си комфортен аванс. Това бе достатъчно, за да може сребърният медалист от Ливърпул да си подпечата победата и да изиграе по-прагматично третия рунд.

Така Киуан ще боксира за златния медал в категория до 75 килограма от Световната купа. Той ще се изправи в неделя срещу Саиджамшид Жафаров. Азиатският боксьор има бронз от Ливърпул за Азербайджан и сребро от Световното първенство в Ташкент за родината си Узбекистан.

Битката за златото ще се проведе около 9:00 часа сутринта, българско време. Световната купа в Китай е един от най-престижните турнири на World boxing. Той е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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