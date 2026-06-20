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Григонис се завърна в Жалгирис

  • 20 юни 2026 | 16:01
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Григонис се завърна в Жалгирис

Литовският клуб Жалгирис обяви официално привличането на гарда Мариус Григонис. 32-годишният баскетболист подписа договор за сезон 2026/27 с тима от Каунас.

Григонис е юноша на Жалгирис, а дебютът му в Евролигата със зелено-белия екип е през сезон 2018/2019. Той прекара последните четири години в гръцкия гранд Панатинайкос, с който спечели титлата в Евролигата през 2024 г.

През сезон 2023/24 Григонис се сблъска със сериозни проблеми с гърба, които го извадиха от игра за продължителен период от време. След като се завърна в състава на Панатинайкос, литовецът вече не попадаше в плановете на старши треньора Ергин Атаман и получаваше ограничено игрово време, записвайки средно по 6 минути в 19 мача.

Според информация на BasketNews, в момента гардът се намира в отлична физическа форма и е уверен, че е готов отново да поеме важна роля в отбор от ранга на Евролигата.

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Снимки: Imago

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