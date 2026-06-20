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Важен ход за шефовете на Вердер

  • 20 юни 2026 | 15:38
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Вердер Бремен поднови договора на крайния защитник Мичел Вайзер, който пропусна целия минал сезона заради скъсани кръстни връзки на коляното. От клуба от Бундеслигата не дадоха повече подробности, но стана ясно, че 32-годишният защитник ще остане в отбора до 2027 година. 

"За мен Мичел е като нов трансфер. Надяваме се, че ще се завърне от контузията си в топ форма. Няма никакви съмнения в качествата, които притежава като играч и ще бъде истинско подсилване на отбора", коментира треньорът Даниел Тиун. 

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Вайзер премина във Вердер Бремен през 2021 от Байер Леверкузен, като първо бе под наем, а след това бе и откупен. Той е изиграл 123 мача и е вкарал 14 гола за тима, като е дал и 29 асистенции. Той ще започне подготовка с отбора през юли. 

"Наистина чакам с нетърпение новия сезон и ще остана във Вердер. Искам да се върна на терена и да направя всичко, каквото мога, за да играем атрактивен и печеливш футбол", каза Вайзер. 

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