Двама българи достигнаха до четвъртфиналите на единично на турнир в Чехия

Националите Илиян Стойнов и Гергана Павлова достигнаха до четвъртфиналите на единично, а Павлова и Рая Иванова са четвъртфиналистки на двойки жени на международния турнир по бадминтон в Ческе Будейовице (Чехия).

Стойнов записа втори успех в надпреварата срещу квалификанта Бхаргав Сомасундара (Индия) с 21:16, 21:18 за 34 минути. По-късно днес той ще играе срещу германеца Луис Понграц.

Поставената под номер 7 Гергана Павлова елиминира Йелена Бухбергер (Нидерландия) с 23:21, 21:18 за 42 минути. Следващата ѝ съперничка ще бъде квалификантката Анвеша Гоуда (Индия).

На двойки Павлова и Рая Иванова, четвърти в схемата, също са четвъртфиналистки след успех над представителките на Чехия Каролина Калкушова и Катержина Коляшова с 21:18, 21:15 за 31 минути.

Загуби на осминафиналите претърпяха Таня Иванова на единично и двойката Илиян Стойнов/Христомира Поповска.

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