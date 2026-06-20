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Бостън хвърли око на четирикратен защитник на годината

  • 20 юни 2026 | 14:46
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Бостън хвърли око на четирикратен защитник на годината

Бостън Селтикс проявява интерес към френската звезда на Минесота Тимбъруулвс Руди Гобер.

Според инсайдера на НБА Джейк Фишър, Селтикс проучват възможности за подсилване на позициите под коша и по-рано също са проявили интерес към центъра на Минесота, който четирикратен защитник на годината в лигата. Последното запитване от страна на “Келтите” е било отправено през февруари.

Макар Минесота да не предлага активно Гобер, се казва, че отборът е отворен за евентуална сделка, докато продължава да гради състава си около суперзвездата Антъни Едуардс.

Фишър съобщава, че Тимбъруулвс са по-склонни да се разделят с Джулиъс Рандъл, на когото остават две години и близо 70 милиона долара по договора, докато играчи като Джейдън МакДениълс и Наз Рийд продължават да се ценят високо.

"Вълците" също така подновиха интереса си към потенциална сделка за Янис Адетокунбо. Според Фишър, Минесота наскоро се е свързал с Милуоки Бъкс, за да проучи какво би било необходимо, за да събере Янис с Едуардс. 

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages

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