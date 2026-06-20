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Бивш играч на Реал Мадрид и Аржентина в болница

  • 20 юни 2026 | 14:43
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Бивш играч на Реал Мадрид и Аржентина в болница

Бившият футболист на националния отбор на Аржентина и на Реал Мадрид Фернандо Гаго е бил хоспитализиран заради сърдечни проблеми, съобщиха пресслужбата на чилийския Универсидад де Чили, където аржентинецът е старши треньор.

„Фернандо Гаго е в добро състояние и е наблюдаван от нашия медицински екип. Той преминава през серия от сърдечно-съдови прегледи. Засега няма да ръководи отбора“, се казва в изявлението на клуба по повод старши треньора на Универсидад де Чили.

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40-годишният Гаго е получил инфаркт и е бил спешно хоспитализиран, като се е нуждаел от операция, според журналиста Итало Вияфуерте. Като професионален футболист той игра за аржентинските Бока Хуниорс и Велес, италианския Рома, испанскитеВаленсия и Реал Мадрид, с които спечели две национални първенства, както и една Купа на Испания и една Суперкупа на страната. Като част от националния тим на Аржентина, Гаго стана олимпийски шампион (2008), сребърен медалист от Световното първенство (2014) и спечели Копа Америка (2007, 2015).

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