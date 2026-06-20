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Монако се готви за излизане от Евролигата, изненадваща идея за формата на турнира набира скорост

  • 20 юни 2026 | 14:20
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Монако се готви за излизане от Евролигата, изненадваща идея за формата на турнира набира скорост

Евролигата е изправена пред сериозна дилема, докато един от клубовете се готви да се оттегли, на хоризонта се появява ясен фаворит за негов заместник, а същевременно се обсъжда и нетрадиционен нов формат на състезанието.

Според информация на BasketNews, финалистът от 2025 година Монако предприема стъпки за напускане на Евролигата, докато акционерите в турнира обмислят сериозно неочаквана промяна във формата преди сезон 2026/27.

Монако, който прекара последните пет сезона в Евролигата след спечелването на промоция през ЕвроКъп, работи по план за временно оттегляне от надпреварата. Монегаският клуб си осигури лиценз по структурата 3+2 години именно чрез ЕвроКъп.

Според източниците, на които се позовават от BasketNews, дългосрочната цел на монегаските остава завръщане в Евролигата като постоянен франчайз. Клубът се стреми да се позиционира за очакваното разширяване на състезанието до 24 отбора, като същевременно подобрява финансовото си състояние и завършва текущия преход в ръководството и спонсорската си структура.

Ако Monaco в крайна сметка напусне Евролигата за сезон 2026/27, лигата може да запълни овакантеното място с друг клуб, получил "уайлд кард". Мнозина в средите на Евролигата виждат истанбулския Бешикташ като основен фаворит за такава покана..

Възможен е обаче и друг сценарий, който набира скорост. Очаква се акционерите в Евролигата да обсъдят дали турнирът да се проведе с 19 отбора през сезон 2026/27, вместо да заменят Монако с друг клуб.

Този формат би бил изключително необичаен. Във всеки кръг един отбор ще почива, което ще създаде допълнително време за възстановяване през сезона. Общият брой мачове в редовния сезон за всеки тим също ще намалее от 38 на 36, редуцирайки натоварването, което се превърна в една от най-дискутираните теми сред играчи, треньори и ръководители в цяла Европа.

Източници посочват, че притесненията относно все по-натоварения календар са били централна тема в последните дискусии в Евролигата. Форматът с 19 отбора се разглежда от някои като потенциален временен компромис, който запазва голям брой участници, но същевременно облекчава тежестта върху отборите.

Дали Евролигата ще остане с 20 отбора, с евентуалното присъединяване на Бешикташ, или ще избере нетрадиционния формат с 19 тима, се очаква да бъде една от ключовите теми на предстоящото заседание на Борда на Евролигата на 26 юни.

Монако е един от най-постоянните проекти в Евролигата, достигайки до плейофите във всеки сезон след присъединяването си към надпреварата през 2021 г. Монегаският клуб се утвърди сред европейския елит с две участия във Final Four, включително и финал за титлата в Абу Даби през 2025 г.

Междувременно Бешикташ изгради силни аргументи за промоция, след като достигна финалите на ЕвроКъп този сезон и се класира за финалите на турското първенство, където в крайна сметка отстъпи с 1-3 пред Фенербахче.

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Снимки: Imago

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