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Реваншът между Ян Блахович и Богдан Гусков е пренасрочен за UFC Белград

  • 20 юни 2026 | 13:32
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Реваншът между Ян Блахович и Богдан Гусков е пренасрочен за UFC Белград

Дългоочакваният реванш между Ян Блахович и Богдан Гусков отново е в плановете на UFC.

В петък от организацията официално обявиха, че двубоят между бившия шампион в полутежка категория Блахович (29-11-2) и Гусков (18-3-1) е добавен към предстоящото събитие UFC Белград. Галавечерта ще се проведе на 1 август в „Белград Арена“ в Сърбия.

Блахович и Гусков се изправиха един срещу друг на UFC 323 през миналия декември, но нито един от двамата не си тръгна с победа, тъй като срещата беше обявена за равенство с мнозинство на съдиите. Един от съдиите отсъди 29-28 в полза на Блахович, докато другите двама дадоха 28-28, след като Гусков получи два рунда с резултат 10-8 във втория рунд. Краят беше разочароващ и за двамата бойци – Блахович вече е в серия от четири поредни двубоя без победа (включително две равенства), датираща от 2022 г., докато Гусков видя как победната му серия от четири мача бе прекъсната.

Реваншът им първоначално беше насрочен за UFC 328 през май, но Блахович беше принуден да се оттегли, след като получи разкъсване на менискуса.

Основният двубой на UFC Белград ще бъде сблъсък в полусредна категория между представителя на домакините Урош Медич и завръщащия се Даниел Родригес. Това ще бъде първото събитие на организацията в Сърбия.

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