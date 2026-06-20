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Забит Магомедшарипов се завръща за граплинг двубой

  • 20 юни 2026 | 13:23
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Забит Магомедшарипов се завръща за граплинг двубой

Бившият боец на UFC Забит Магомедшарипов най-накрая ще се завърне в състезателна среда на 5 юли, но това ще се случи в дуел по правилата на граплинга.

Оттеглилият се от ММА талант ще участва в но-ги мач до 70 кг. срещу Раул Росас-младши. Срещата ще бъде главното събитие на предстоящата галавечер на ACBJJ в Москва, Русия. В подглавния двубой ще се изправят боецът на UFC в полусредна категория Ринат Фахретдинов и Армен Петросян.

Първоначално се носеха слухове, че Магомедшарипов ще се изправи срещу Дан Хукър, но в крайна сметка негов опонент ще бъде Росас.

Магомедшарипов прекрати кариерата си в смесените бойни изкуства през 2020 г. след поредния отменен двубой с Яир Родригес. Той приключи с професионален рекорд от 18-1, като записа шест поредни победи в UFC. Наскоро той разкри, че решението му да напусне спорта е било продиктувано от многобройните отменени битки и усещането, че от UFC „не са искали да го направят шампион“.

Руският талант, който вече е на 35 години, победи Джереми Стивънс и Калвин Катар в последните си двубои за UFC през 2019 г.

Раул Росас-младши, който е под номер 13 в официалната ранглиста на UFC в категория петел, подобри статистиката си в компанията на 6-1 след победа с решение над Роб Фонт през март. Това беше петият му пореден успех от 2023 г. насам. Той вече има опит в граплинг срещите, като участва в двубой с Дейвисон Фигередо в Бразилия, който завърши наравно, тъй като нито един от двамата не успя да постигне събмишън.

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