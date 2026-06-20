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Фенербахче подсили подкошието с шампион от ЕвроКъп

  • 20 юни 2026 | 11:50
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Фенербахче подсили подкошието с шампион от ЕвроКъп

Турският шампион Фенербахче е постигнал споразумение с американския център Маркъс Бингам, съобщава Eurohoops.

Високият 211 см баскетболист идва след впечатляващ сезон с екипа на Уникс Казан, където записва средно по 16 точки, 7 борби и 1,8 чадъра на мач в руското първенство. Преди това Бингам триумфира в ЕвроКъп с Апоел Тел Авив, след което премина в руския тим.

Според информацията Фенербахче е изпреварил Макаби Тел Авив в битката за подписа на американеца. Очаква се двете страни да подпишат двугодишен договор на обща стойност 1,4 милиона долара.

Междувременно Девон Хол обяви раздялата си с клуба след спечелената титла в турското първенство. Очакванията са американският гард да продължи кариерата си в Олимпия Милано.

33-годишният канадски център Кем Бърч също се разделя с Фенербахче, като всички индикации сочат, че той е напът да финализира споразумение с гръцкия Арис.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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