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Край на една знаменита кариера! Нандо Де Коло се оттегли като шампион

  • 20 юни 2026 | 11:19
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Край на една знаменита кариера! Нандо Де Коло се оттегли като шампион

Легендарният френски гард Нандо Де Коло приключи своята знаменита кариера като шампион с отбора на Фенербахче

Блестящият път на един от най-великите играчи в Евролигата Нандо Де Коло достигна своя край. Навършващият след 3 дни 39 години френски баскетболист завърши кариерата си като шампион, помагайки на Фенербахче да спечели трета поредна титла в турското първенство.

Веднага след последния си мач Де Коло изрази щастието си, че приключва кариерата си именно във Фенербахче и вдига последен шампионски трофей като играч.

"Фенербахче е много специален клуб за мен. Много съм щастлив да завърша кариерата си в този клуб като шампион", заяви Де Коло пред beIN Sports Turkiye. "Днес беше последният ми ден като баскетболист. Въпреки това баскетболът никога не свършва за мен. Една история приключва, друга започва", добави гардът.

Ветеранът се завърна във Фенербахче през януари за втори престой, след като преди това игра за клуба от 2019 до 2022 г. Преди това той прекара два сезона в АСВЕЛ Вильорбан, където продължи да демонстрира своя опит и ефективност на паркета.

Като двукратен шампион на Евролигата и MVP на турнира за 2016 г., Де Коло е смятан за един от най-успешните гардове в историята на европейския баскетбол.

Той държи множество рекорди в Евролигата. Французинът е лидер за всички времена по точност от наказателната линия с 93.5% и по отбелязани наказателни удари с 1275. Същевременно се нарежда на второ място по отбелязани точки в кариерата (5193) и по коефициент на полезно действие с 5873.

Де Коло е играл за четири клуба в рамките на 13 сезона в Евролигата.

Той дебютира в турнира с Валенсия през 2010 г., има кратък престой в НБА със Сан Антонио Спърс и Торонто Раптърс, след което се завръща в Евролигата с ЦСКА Москва през 2014 г., където прекарва пет сезона.

В руския гранд Де Коло помага на отбора да достигне до Final Four във всяка от петте си кампании и влиза в идеалния отбор на Евролигата всеки сезон, включително три пъти в първия отбор.

Сезон 2015/16 е особено впечатляващ за него, тъй като той печели наградата за MVP на Евролигата, трофея "Алфонсо Форд" за най-добър реализатор и приза за MVP на Final Four, докато води ЦСКА до титлата. Той печели втората си титла в Евролигата с московчани през 2019 г.

Де Коло също така печели ЕвроКъп с Валенсия през 2010 г.

През 2025 г. той беше почетен като член на отбора на Евролигата по случай 25-годишнината на турнира.

Като дългогодишен стълб на френския национален отбор, Де Коло печели злато на ЕвроБаскет през 2013 г., два сребърни олимпийски медала и общо шест медала от големи международни състезания.

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Снимки: Imago

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