Японци и тунизийци ке забавляват в Монтерей

Фенове от Япония и Тунис празнуваха по улиците на Монтерей, Мексико, преди съботния мач между националните им отбори, в който и двата тима ще се борят да запазят шансовете си за класиране в 1/16-финалите на Световното първенство.

Кадри от квартал Барио Антигуо показаха привърженици, които пеят и се забавляват по улиците заедно с местните жители. Срещата от група F ще се проведе на стадион „Естадио BBVA“ в Монтерей – едно от 16-те съоръжения, които приемат мачове от Световното първенство по футбол през 2026 година, и вторият двубой от Мондиала, който се играе в северния мексикански град.

Япония има една точка в група F след равенството си с Нидерландия, докато Тунис влиза в мача без спечелена точка след поражението си от Швеция в първата среща.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google