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Себахтин и Бачевски на победа от златото в Чехия

  • 20 юни 2026 | 09:24
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Себахтин и Бачевски на победа от златото в Чехия

Роселин Бачевски ще боксира за златен медал на Европейската купа в Чехия. Националът ни в категория до 90 килограма се класира за финалите на международния турнир „Усти над Лабем“. Той се наложи след лекарска забрана над представителя на Унгария Милан Киш. Така Бачевски продължава битката за титлата в своята категория, като ще се изправи за златото срещу индиеца Капил Похария. Мачът е в събота привечер.

За титла ще боксира и Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма капитанът на националния ни отбор ще срещне представителя на Филипините Джей Барикуато.

С бронзови отличия се окичиха други двама български национали. Семион Болдирев (85 кг) отстъпи на австриеца Михаел Деруиш, а Сами Халил (75 кг) бе надигран от унгареца Филип Акилов.

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