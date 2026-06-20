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Радо Росенов спечели бронзов медал на Световната купа в Китай

  • 20 юни 2026 | 09:17
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Радо Росенов спечели бронзов медал на Световната купа в Китай

Радослав Росенов спечели бронзов медал на Световната купа по бокс в Гуейян, Китай. Осемкратният европейски шампион, носител на рекордните пет трофея от Купа „Странджа“, не се даде лесно срещу актуалния златен медалист от Олимпийските игри в Париж Абдумалик Халоков (Узбекистан).

Двамата проведоха страхотен мач на полуфиналите в категория до 60 килограма. Българският национал показа умения и много талант, но в крайна сметка победата отиде в ръцете на изключително класния представител на Узбекистан, който е и действащ световен шампион.

Малко по-късно предстои и мачът на Рами Киуан. Световният сребърен медалист от Ливърпул ще срещне Матеуш Урбан (Полша) в категория до 75 килограма. Съперникът е добре познат на Киуан, тъй като двамата се боксираха два пъти миналата година, разменяйки си по една победа на полска територия.

Световната купа в Китай е един от най-престижните турнири на World boxing. Той е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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