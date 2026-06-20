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Йордан Минчев се раздели с Кемниц

  • 20 юни 2026 | 08:50
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Йордан Минчев се раздели с Кемниц

Българският национал Йордан Минчев от новия сезон ще бъде с нов отбор. Крилото се разделя с досегашиня си тим Найнърс Кемниц, обяви официално германският клуб.

Минчев игра един сезон в Кемниц, подписвайки с тима миналото лято. През сезон 2025/26 той записа средни показатели от 9.8 точки, 6.3 борби, 1.6 асистенции, 0.9 откраднати топки и 0.3 чадъра в Бундеслигата.

Освен с Минчев, Кемниц се разделя с още петима играчи - Кори Дейвис, Ерик Уошингтън, Йордан Шакел, Юлиан Щайнфелд и Роби Беран.

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Снимки: Imago

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