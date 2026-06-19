Българският женски отбор на сабя е в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка

Българският женски отбор на сабя в състав Йоана Илиева, Олга Храмова, Емма Нейкова и Вероника Василева влезе в топ 8 на Европейското първенство по фехтовка в Антони (Франция).

Сабльорките завършиха на седмо място след много добра игра и труден жребий, който във втори кръг ги изпрати срещу многократните олимпийски и световни медалистки от Унгария.

На пътеките в Антони излязоха 13 тима, като българските фехтовачки бяха поставени под номер 7. В първия кръг Илиева, Храмова, Нейкова и Василева победиха категорично много силния отбор на Украйна с 45:34. В двубоя за място на полуфиналите фехтовачките се изправиха срещу опитните съпернички от Унгария и отстъпиха след много оспорван мач с 34:45. В срещите за разпределение на местата от пето до осмо българките отстъпиха пред Испания с 42:45, след това победиха Азербайджан с 45:39 и заеха седмото място в крайното класиране.

Утре европейският шампионат продължава с турнира на сабя мъже, като българите излизат в първия кръг от елиминациите срещу Полша.

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