Радослав Росенов открива българското участие на полуфиналите на Световната купа по бокс в Китай

Българинът Радослав Росенов ще открие българското участие в полуфиналите на Световната купа по бокс в Гуейян. На ринга в китайския мегаполис бронзовият медалист от шампионата на планетата в Ливърпул ще се изправи в събота сутринта срещу актуалния олимпийски и световен първенец Абдумалик Халоков (Узбекистан). Битката между двамата ще се проведе около 8:30 часа сутринта българско време. Сблъсъкът се очаква с огромен интерес, предвид че ще противопостави двете настоящи звезди в категория до 60 килограма.

Рами Киуан ще участва в следобедната програма. Световният вицешампион от Ливърпул ще срещне Матеуш Урбан (Полша) в категория до 75 килограма. Двамата се боксираха два пъти миналата година, разменяйки си по една победа на полска територия.

Световната купа в Китай е един от най-престижните турнири на World boxing. Той е сред ключовите състезания по пътя към спечелване на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Роселин Бачевски ще боксира за златен медал на Европейската купа в Чехия. Националът на България в категория до 90 килограма се класира за финалите на международния турнир "Усти над Лабем". Той се наложи след лекарска забрана над представителя на Унгария Милан Киш. Така Бачевски продължава битката за титлата в своята категория, като ще се изправи за златото срещу индиеца Капил Похария. Мачът е в събота привечер.

За титла ще излиза и още един български представител Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма капитанът на националния отбор ще срещне представителя на Филипините Джей Барикуато.

С бронзови отличия се окичиха други двама родни национали. Семион Болдирев (85 кг) отстъпи на австриеца Михаел Деруиш, а Сами Халил (75 кг) бе надигран от унгареца Филип Акилов.

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Снимки: Sportal.bg