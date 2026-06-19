Ето кой е с най-лесната програма в началото и кога са големите мачове в Премиър лийг през новия сезон

Днес излезе пълната програма за новия сезон в Премиър лийг. Новата кампания стартира 90 дни след края на предишния сезон. Началото е на 22 август, а последният кръг ще се изиграе на 30 май 2027 година. И стартът, и финалът са отложени заради Световното първенство, което тече в момента. Все още не са ясни точните дати и часове на мачовете, които ще бъдат насрочени спрямо телевизионните излъчвания. На 13 юли ще бъде оповестена конкретната програма на първата порция срещи.

Шампионът Арсенал и Ман Юнайтед стартират срещу новаци, Ливърпул с труден тест (вижте цялата програма)

Важно е да се отбележи, че традиционния кръг на “Боксинг дей” се завръща в програмата на Премиър лийг, след като през миналия сезон имаше само един двубой на 26 декември, което не бе прието добре от феновете на английския футбол.

Според анализа на “Opta” с най-лесен старт по отношение на първите пет мача от новия сезон е Манчестър Юнайтед. “Червените дяволи” срещат Хъл, Ипсуич, Евертън, Манчестър Сити и Фулъм на старта на кампанията. Най-трудна е програмата на Борнемут, включваща сблъсъци с Манчестър Сити, Евертън, Нюкасъл, Брентфорд и Ливърпул.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔-𝟐𝟕 𝐅𝐢𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲



According to the Opta Power Rankings, Manchester United have been handed the ‘easiest’ first five games of the 2026-27 Premier League season.



Marco Rose's Bournemouth have the toughest opening five. pic.twitter.com/HZdxTix2pk — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2026

Как стоят нещата с големите мачове между отборите, които традиционно влизат в определението “голяма шестица”? Първият голям сблъсък е лондонско дерби между Арсенал и Челси на “Емиратс” на 5 септември. Първото манчестърско дерби за сезона идва скоро след това, като Юнайтед се изправя срещу Сити на „Олд Трафорд“ на 12 септември.

След новата пауза за националните отбори, която е доста продължителна, Ливърпул, с Андони Ираола начело, се изправя срещу Ман Сити на 10 октомври, а Юнайтед ще срещне Тотнъм през същия уикенд.

На 24 октомври Челси и Тотнъм се сблъскват в поредно лондонско дерби, а на 31 октомври “сините от Лондон" ще приемат Манчестър Юнайтед. В същия уикенд шампионът Арсенал излиза срещу Ливърпул на “Анфийлд”.

Първият сблъсък между Ливърпул и Манчестър Юнайтед е на 21 ноември, а седмица по-късно Арсенал ще посрещне Ман Сити в Северен Лондон.

В първия уикенд на декември ще се насладим на сблъсък между Челси и Ливърпул и първото дерби на Северен Лондон за сезона. Манчестър Сити ще играе срещу Челси на “Етихад” на 12 декември, след което на 19 декември ще гледаме сблъсъците Арсенал - Манчестър Юнайтед и Ливърпул - Тотнъм.

В първия голям двубой за 2027 година Манчестър Сити ще бъде домакин на Тотнъм на 2 януари, а на 23-ти същия месец Манчестър Юнайтед приема Ливърпул на “Олд Трафорд”. Арсенал ще пътува до Манчестър, за да се изправи срещу Сити на 30 януари в мач, който се превърна в един от ключовите сблъсъци във Висшата лига през последните сезони.

"Артилеристите“ продължават с домакинския си мач срещу Ливърпул през първия уикенд на февруари, докато Юнайтед ще се изправи срещу Челси. На 27 февруари Манчестър Юнайтед е домакин на Арсенал, а Тотнъм ще посрещне Ливърпул. Сезонът наближава своя край през март, а Челси ще играе срещу Арсенал на „Стамфорд Бридж“ на 13 март. Второто манчестърско дерби за сезона е на 20 март на „Етихад“.

На 24 април Челси ще се изправи срещу Ман Сити, а след това ще дойде последният месец от сезона. Ливърпул ще срещне Челси, като Алонсо ще се завърне на „Анфийлд“, а Арсенал ще играе срещу съперника си Тотнъм на 1 май. Последният от традиционните сблъсъци от топ 6 е на 8 май, когато Тотнъм ще бъде домакин на Челси, а Манчестър Сити ще посрещне Ливърпул.

Останалите големи регионални дербита, които не са част от традиционното схващане за отбори от топ 6, предлагат следната програма. Първото дерби на Мърсисайд е на 28 ноември на “Хил Дикинсън”. Нюкасъл е домакин на Съндърланд през първия уикенд на декември. Ливърпул посреща Евертън на “Анфийлд” на 30 януари, а второто дерби “Тайн-Уиър” е на 1 май на “Стейдиъм ъф Лайт”.

Ето и всички мачове между отборите от "голямата шестица":

Събота, 5 септември: Арсенал - Челси

Събота, 12 септември: Манчестър Юнайтед -Манчестър Сити

Събота, 10 октомври: Ливърпул - Манчестър Сити

Събота, 10 октомври: Манчестър Юнайтед - Тотнъм

Събота, 24 октомври: Челси - Тотнъм

Събота, 31 октомври: Челси - Манчестър Юнайтед

Събота, 31 октомври: Ливърпул - Арсенал

Събота, 21 ноември: Ливърпул - Манчестър Юнайтед

Събота, 28 ноември: Арсенал - Манчестър Сити

Събота, 5 декември: Челси - Ливърпул

Събота, 5 декември: Тотнъм - Арсенал

Събота, 12 декември: Манчестър Сити - Челси

Събота, 19 декември: Арсенал - Манчестър Юнайтед

Събота, 19 декември: Ливърпул - Тотнъм

Събота, 2 януари: Манчестър Сити - Тотнъм

Събота, 23 януари: Манчестър Юнайтед - Ливърпул

Събота, 30 януари: Манчестър Сити - Арсенал

Събота, 6 февруари: Арсенал - Ливърпул

Събота, 6 февруари: Манчестър Юнайтед - Челси

Събота, 27 февруари: Манчестър Юнайтед - Арсенал

Събота, 27 февруари: Тотнъм - Ливърпул

Събота, 13 март: Челси - Арсенал

Събота, 20 март: Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед

Събота, 24 април: Челси - Манчестър Сити

Събота, 1 май: Ливърпул - Челси

Събота, 1 май: Арсенал - Тотнъм

Събота, 8 май: Тотнъм - Челси

Събота, 8 май: Манчестър Сити - Ливърпул

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