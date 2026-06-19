Таня Гатева: Доволна съм от всички момичета! Те дадоха максимума от себе си

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева е доволна от лагера, който се проведе в Самоков в рамките на две седмици. В края му тимът изигра и две контроли в Арта - срещу Дания (победа с 90:77) и срещу домакина Гърция (загуба със 78:79). Тя разказа и какви са впечатленията й след края на лагера пред Basketball.bg :

"Доволна съм от всички момичета. Те дадоха максимума от себе си и направихме един много ползотворен лагер. Отличните условия в Самоков ни се отразиха прекрасно и допринесоха за качествената ни подготовка. Освен това, искам да отбележа, че сме много доволни от отношението и грижите на новия директор на националните отбори Николай Рашков", започна Таня Гатева и продължи със специфичните въпроси. "Стефани Костович се включи с голямо желание. Тя се чувства добре в България, а това е вторият й лагер с отбора, така че вече е запозната с изискванията и обстановката. Въпреки че пристигна малко по-късно след началото на лагера, тя бързо се адаптира. Стефани е част от нас, както и Кайла, която за съжаление не успя да вземе участие в този лагер".

На въпрос каква е ситуацията с контузията на Катрин Стоичкова и има ли шанс все пак да разчитатe на нея за срещите от втория етап на евроквалификации, тя каза: "Катрин ни липсва много. В момента тя се възстановява и работи усилено под наблюдението на специалисти в Италия. И нейното, и нашето желание е да се върне в отбора, като очакваме това да се случи или през ноември, или през февруари. Най-важното обаче е да се възстанови напълно и по най-добрия начин. Надяваме се всичко да върви по план".

Отборът участва на турнир в Гърция и целта в него беше да се подготви максимално добре за предстоящите мачове срещу Чехия, Хърватия и Испания по пътя към Евробаскет 2027. "Двата ценни приятелски мача в Гърция ни показаха от какво имаме нужда и какво трябва да подобрим за срещите през ноември. Имахме много силни моменти, но и грешки по различни причини, които трябва да изчистим. Предстоят ни още няколко месеца работа, в които целият щаб и състезателките ще се стремим да бъдем най-добрата си версия и да постигнем поставената цел".

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