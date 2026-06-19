Руне ще пропусне и "Уимбълдън", не е играл от октомври

Бившият номер 4 в света на тениса Холгер Руне от Дания обяви, че няма да се състезава на „Уимбълдън“.

„Пропускането на Уимбълдън не е лесно решение, но дългосрочната ми цел остава същата – да се върна по-силен и готов да се състезавам на най-високо ниво. Приближавам се всеки ден и е страхотно да усещам напредъка“, написа Руне в социалните мрежи.

Holger Rune via IG : “Progress 💪💯”



Holger is still working incredibly hard to come back.

His return is getting closer and closer. @holgerrune2003 🔥🤍 pic.twitter.com/685REwuLx6 — PrinceHolger (@PrinceHolger_) June 12, 2026

Руне е извън турнирите от октомври 2025 г. поради травма на ахилесовото сухожилие, получена на турнир в Стокхолм. 23-годишният тенисист има пет ATP титли. В момента е на 63-то място в света.

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