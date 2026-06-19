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Карла Бързакова стана шампионка на двойки на турнир до 16 г. от Тенис Европа

  • 19 юни 2026 | 12:45
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Карла Бързакова стана шампионка на двойки на турнир до 16 г. от Тенис Европа

Карла Бързакова спечели титлата на двойки при девойките на турнира до 16 години от трета категория на Тенис Европа в Карадарци (Република Северна Македония).

Българката и Йоана Цепетониду (Гърция) триумфираха във финала след победа със 7:6(2), 2:6, 10:6 над гръцкия тандем Дионисия Кукули и Христина Цевелеку.

Бързакова се представи отлично и в надпреварата на сингъл, където достигна до полуфиналите и завърши на трето място. Българката отстъпи с 2:6, 3:6 пред поставената под №1 в схемата Дионисия Кукули (Гърция).

Преди поражението на полуфиналите Карла Бързакова записа две поредни победи, без да загуби сет.

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