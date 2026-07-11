Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Александър Донски ще играе в основната схема на двойки на АТP 250 в Хърватия

Александър Донски ще играе в основната схема на двойки на АТP 250 в Хърватия

  • 11 юли 2026 | 18:39
  • 241
  • 0
Александър Донски ще играе в основната схема на двойки на АТP 250 в Хърватия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски ще играе в основната схема на двойки на турнира по тенис на клей АТP 250 в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро. Надпреварата започва в понеделник. Донски ще играе със Сидхант Бантия (Индия), а първите им съперници ще бъдат поставените под номер 2 в схемата Робин Хаазе (Нидерландия) и Константин Францен (Германия).

От началото на годината Донски прави силен сезон на двойки и се изкачи до номер 96 в световната ранглиста. Той спечели титлите на двойки на „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) през февруари и „Чалънджър 100“ в Оейраш (Португалия) през май, стана вицешампион на „Чалънджър 75" в Кигали (Руанда), „Чалънджър 100" в Кигали (Руанда), „Чалънджър 100“ в Менорка (Испания) и достигна до полуфиналите на „Чалънджър 75" в Пуне (Индия),  „Чалънджър 75“ в Мадрид (Испания), „Чалънджър 75“ в Рим (Италия), "Чалънджър 100" в Познан (Полша) и "Чалънджър 100" в Яш (Румъния).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Новак Джокович би искал да играе още един път на Уимбълдън

Новак Джокович би искал да играе още един път на Уимбълдън

  • 11 юли 2026 | 15:30
  • 959
  • 0
Какви са тези точици на ухото на Джокович

Какви са тези точици на ухото на Джокович

  • 11 юли 2026 | 14:10
  • 1175
  • 1
Даниел Златин и Мирия Радевска спечелиха регионално до 14 г. в София

Даниел Златин и Мирия Радевска спечелиха регионално до 14 г. в София

  • 11 юли 2026 | 13:23
  • 342
  • 0
Росица Денчева спечели титлата на сингъл в Румъния

Росица Денчева спечели титлата на сингъл в Румъния

  • 11 юли 2026 | 12:44
  • 844
  • 1
Почина внезапно един от деятелите на българския тенис

Почина внезапно един от деятелите на българския тенис

  • 11 юли 2026 | 11:38
  • 4089
  • 2
Пламен Милушев стана шампион на държавния турнир „Левски Къп“

Пламен Милушев стана шампион на държавния турнир „Левски Къп“

  • 11 юли 2026 | 11:22
  • 686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

Решаващ мач във VNL: България 1:2 Франция! Следете мача ТУК!

  • 11 юли 2026 | 19:22
  • 8012
  • 29
Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 29796
  • 18
Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

Лудогорец взима под наем крило на Ботафого, клауза задължава "орлите" да го откупят

  • 11 юли 2026 | 17:50
  • 5495
  • 8
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 7853
  • 19
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 8916
  • 31
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 4844
  • 24