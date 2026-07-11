Чехът Далибор Свърчина ще бъде съперник на Григор Димитров в първия кръг в Бостад

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с чеха Далибор Свърчина в първия кръг на турнира на червена настилка от сериите АТP 250 в шведския град Бостад, стана ясно след тегленето на жребия. До момента 35-годишният Димитров и 23-годишният Свърчина не са играли помежду си. Чехът е на 112-о място в ранглистата на ATP, а в края на миналата година бе достигнал и до рекордното за него 86-о място в световната класация.

Ако спечели срещу Свърчина, във втория кръг Димитров, който участва с "уайлд кард", ще срещне победителя от мача между поставения под номер 5 в схемата Нуно Боржеш от Португалия и Мойс Куаме от Франция.

Димитров има три участия на турнира в Бостад. При последните две от тях - през 2012 и 2013 година, той достигна до полуфиналите, където бе спрян от испанците Давид Ферер и Фернандо Вердаско.

Наградният фонд на турнира в Бостад е 612 620 евро.

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